Cecilie Røinås og menigheten Filadelfia Vennesla har startet Velg Livet, for å hjelpe gravide jenter i vanskelige situasjoner. Foto: Trine Overå Hansen

Reis deg, Guds menighet:

Forsvarer dem som ikke kan gå i demonstrasjonstog

Lørdag 26. august hadde mange hundre mennesker tatt turen for å delta på konferanse i Filadelfia Vennesla. «Reis deg, Guds menighet» ble arrangert for tredje gang denne sensommeren. Cecilie Røinås, en av pådriverne for konferansen, har valgt å engasjere seg for de svakeste i samfunnet, de som ikke kan gå i demonstrasjonstog, de ufødte barna.