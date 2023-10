Norge IDAG

GA SITT LIV TIL JESUS: Mange gikk fram til podiet og ga sitt liv til Jesus etter at pastor Enoch Adeboye hadde holdt festens hovedtale. Foto: Skjermdump Kanal 10

Løvhyttefesten feiret med gjester fra over 80 nasjoner:

Frelse, velsignelser og vaiende flagg fra hele verden under kveldsmøtet ved Genesaretsjøen

– Feiringen av Løvhyttefesten er profetisk. For gjennom Israel skal hele verden bli velsignet, sa Enoch Adeboye fra Nigeria, pastor and generaltilsynsmann for Redeemed Christian Church of God, under prekenen på lørdagens fest i Ein Gev ved Genesaretsjøen. Han profeterte om en ny start for alle som tar imot Jesus. Og på slutten av møtet var det mange fra flere nasjoner som gikk fram til scenen for å gi sitt liv til Jesus.