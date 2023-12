Norge IDAG

GOD JUL: Velsignet jul fra oss i Norge IDAG! Anita Apelthun Sæle, Finn Jarle Sæle og Trine Overå Hansen. Foto: Norge IDAG

God jul fra Norge IDAG!

Takk til alle våre lesere fra oss i Norge IDAG. Vi er glad for at vi kan fylle et behov for sann informasjon, om kristen tro og den verdensvide vekkelse, men ikke minst når det gjelder Israels sak. Og vi vil takke for alle gode tilbakemeldinger, som vi faktisk får daglig. Nå må vi står på – for øket innsats i åndskampen!