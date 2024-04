Norge IDAG

ISRAEL: Mandag var det demonstrasjon i Tel Aviv til støtte for gislene som fremdeles er i Gaza, mer enn et halvt år etter at de ble kidnappet av Hamas 7. oktober i fjor. Foto: NTB/AP/Ohad Zwigenberg

Haaretz:

Hamas krever garantier for at Israel ikke vil gjenoppta angrepene på Gazastripen

Hamas krever garanti for at Israel ikke vil gjenoppta kampene på Gazastripen i de kommende månedene som en forutsetning for våpenhvile.