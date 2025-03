Norge IDAG

Israelske demonstranter blokkerer inngangen til Israels forsvarsdepartement i Tel Aviv lørdag. De krever at den israelske regjeringen gjør alt for å få de gjenværende gislene ut av Gaza. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

Hamas og Israel skal være klare for ny forhandlingsrunde

Både Israel og Hamas signaliserer at de er klare for nye forhandlinger om hva som skal skje i Gaza, over en uke etter at første fase av våpenhvilen utløp.