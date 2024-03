Norge IDAG

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges kristne råd, er en av to kandidater til det øverste ledervervet i Frikirken. Valget, som også kan se ut som et veivalg, skal avholdes til sommeren. Foto: Heiko Junge / NTB.

Kommentar:

Han kan bli Frikirkens øverste leder

Til sommeren skal Frikirken velge ny toppleder. Valget står mellom Tor Erling Fagermoen og Erhard Hermansen. De to kandidatene representerer to motstridende syn i samlivsdebatten - og det kan også se ut til at de har ulike syn på Israel.