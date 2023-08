Norge IDAG

Marita Moltu, 1. kandidat for Konservativt i Bergen og Vestland fylke, mener norsk politikk trenger et verdikonservativt korrektiv. Foto: Privat

Marita Moltu:

Har god tro på å bli valgt inn i bystyre og fylkesting

Marita Moltu er 1. kandidat for Konservativt i Bergen og Vestland fylke. – Med den økningen i responsen vi har sett under valgkampen, har jeg en sterk tro på at vi kommer inn både i Bergen og i Vestland fylke, sier hun til Norge IDAG.