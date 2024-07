– For se, etter at Donald Trump overlevet drapsforsøket sist lørdag, er der mange fortvilte politikere og statsmedier, både i USA og i Europa, som frykter at Trump seirer til høsten, det til en forandret og ny politisk og konservativ tidsepoke i den vestlige verdenen, skriver Dan Odfjell. Foto: AP Photo/Evan Vucci, File / NTB