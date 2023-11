Norge IDAG

Det israelske skipet Galaxy Leader skal være kapret av houthiene. Foto: static.vesselfinder.net

Terror:

Houthiene har kapret skip

Skipet Galaxy Leader, med 25 mannskap ombord, skal være kapret av houthiene i Yemen, ifølge en arabisk avis. Avisen meldte først at det var et israelsk skip, men IDF uttaler at det dreier seg om et internasjonalt skip eid av et britisk selskap. Den israelske forretningsmannen Rami Unger eier deler av selskapet.