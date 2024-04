Norge IDAG

Erna Solberg (t.v.) og Sylvi Listhaug leder de borgerlige partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Foto: Emilie Holtet / NTB

Høyre og Frp ønsker en strengere flyktningpolitikk – KrF sterkt uenig

De to største borgerlige partiene vil at færre flyktninger skal få opphold i Norge, og at færre flyktninger skal få samle familien. Det er KrF helt uenig i.