PROGRAMLEDER: Jan-Aage Torp har i siste utgave av «Insight» intervjuet Risto Huvila som har skrevet «The Miracle of Israel and President Truman» om president Harry Trumans rolle ved grunnleggelsen av Staten Israel i 1948. Foto: Arkivfoto / Eli Bondlid

Jan-Aage Torp med ny utgave av «Insight»:

– Hvordan kan vi sammenligne president Biden med president Truman?

– Denne uken har jeg publisert mitt ukentlige nett-tv-intervju med internasjonale ledere, «Insight with Pastor Torp». Min gjest er finnen Risto Huvila som har skrevet en veldokumentert bok om president Harry Trumans rolle ved grunnleggelsen av Staten Israel i 1948: «The Miracle of Israel and President Truman», forteller Jan-Aage Torp.