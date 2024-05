Norge IDAG

VIKINGTID: Torgrim Titlestad har spesialisert seg på vikingtid og Norges tidlige historie. Siden 1990-tallet har han utgitt flere sentrale sagaverk som tidligere ikke har vært tilgjengelig i moderne norsk oversettelse. Foto: Rune Hansen

Professor dr. philos. Torgrim Titlestad:

– I dagens samfunn er det for lite diskusjon om hva egentlig demokrati er

Professor dr. philos ved Universitetet i Stavanger, Torgrim Titlestad, understreket at å tilstrebe sannhet i historie-formidlingen er viktig. – Det er et av de ti bud at du ikke skal lyve. Det er ingen som vil korrigere meg på det. Dere vet hvem som oppfant historikeryrket, det var Vårherre selv, påpekte han under samlingen på Moster.