I denne «kristne» byen finnes ingen menighet

Kristne pilegrimer strømmer til den lille byen i Tyrkia og ønskes velkommen som turister, men for dem som bor der, er det knapt mulig å være kristen.

Publisert: 26.05.2025 kl 13:35

Ikke minst denne sommeren kommer det kristne turister i store flokker til Iznik i det nordvestlige Tyrkia, for mange bedre kjent som Nikea, byen der et svært viktig kirkemøte i oldkirken fant sted.

I Iznik feires i år 1700-årsjubileet for konsilet som ble avholdt der i 325. Dette var stedet der trosbekjennelsen som de fleste kristne på kloden har samlet seg om, Den nikenske, ble til – men det betyr ikke at innbyggerne der fritt kan praktisere troen som uttrykkes gjennom den.

Ingen kristne

Iznik ligger vakkert til ved Iznik-sjøen, drøyt 14 mil sør for storbyen Istanbul. Iznik har 44.000 innbyggere, men ingen av dem er kristne – fordi det i praksis er forbudt.

Pilegrimene kan se på ruinene av de ti meter høye murene som en gang omringet byen og det som er igjen av en gammel kirkeruin som ligger under vann ved bredden av innsjøen.

De kan også besøke et romersk teater som i sin tid ble omgjort til kirke, og på museet kan man beskue gjenstander fra tiden da det bodde mange kristne i Iznik.

Tidligere kirke

Dessuten finnes det en annen gammel bygning der, Hagia Sofia. Den var opprinnelig en kirke, men er nå omgjort til moské.

MOSKÉ: Mange kristne turister besøker Hagia Sofia i Iznik som tidligere var en kirke, men nå er i bruk som moské. Foto: Wikimedia Commons.

Hagia Sofia ble første gang moské etter den ottomanske erobringen på 1300-tallet. Den første kirken på stedet ble bygd i det fjerde århundre, da kirkemøtet i Nikea fant sted. Så ble den ombygd i det sjette århundre. Denne bygningen kollapset under et jordskjelv på 1000-tallet, og bygningen som står der i dag, er reist på ruinene av denne omkring 1065.

Fra 1331 og helt fram til 1935 fungerte den som moské, men i 1935 ble den et museum. Fra 2011 av har den igjen vært i bruk som moské, og denne overtakelsen er et tydelig uttrykk for mangelen på reell trosfrihet i dagens Tyrkia.

Få kristne

Der utgjør øst-ortodokse, katolske og protestantiske kristne mindre enn en halv prosent av befolkningen, ifølge Christianity Today, og på Open Doors World Watch List rangeres Tyrkia som verdens 45. verste land å være kristen i.

Open Doors – som i Norge kalles Åpne Dører – mener landet har omkring 257.000 kristne, det vil si bare 0,3 prosent av befolkningen.

De påpeker at den sterke nasjonalismen i Tyrkia i dag tilsier at det er nødvendig å være muslim for å kunne kalle seg en lojal tyrker.

Dette legger et voldsomt press på tyrkiske kristne og gjør det blant annet svært vanskelig å skifte religion og forlate islam.

Open Doors skriver at folk som vender om til kristen tro i Tyrkia, betaler en høy pris. De utsettes for trusler, arrestasjoner og fengsling, og det meldes at mange mister jobben, blir gjort arveløse og utstøtes fra familiene sine. Noen blir sågar fysisk angrepet. Vold mot kvinner, herunder drap, har økt massivt under det nåværende politiske regimet.

Kristne presses

Offisielt er Tyrkia et sekulært land med grunnlovsfestet religionsfrihet. Men selv om kristendommen har dype historiske røtter i landet, blir kristne sett ned på. Selv om det ikke er forbudt rent juridisk å bli kristen, anses det som skammelig, og de fleste som konverterer, møter sterkt press fra sine nærmeste for å få dem til å ombestemme seg.

Dessuten sliter kirkesamfunnene med juridiske hindringer og byråkrati som har som mål å hindre trosutøvelsen deres. Nasjonalister, som president Recep Tayyip Erdoğan, hevder at tyrkiske kristne ikke egentlig er tyrkere, men må betraktes som interne fiender. Det har medført et forbud mot kristne kirker, skoler, undervisningssteder og evangelisering.

Men kristne turister som bidrar med inntekter til landet, vil de ha. Derfor har regjeringen investert mye i reklame og infrastruktur for å lokke kristne fra hele verden til å besøke stedene der de syv menighetene i Johannes' åpenbaring lå og til å følge i fotsporene til «tyrkeren» Paulus fra Tarsus. De ser også gjerne at kristne kommer på besøk for å se stedene der de tidlige kirkemøtene ble holdt – som i Iznik.