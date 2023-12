Norge IDAG

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under et besøk i Tyskland, fredag 17. november 2023. Foto: AP Photo/Markus Schreiber/NTB.

Erdogan sammenligner Netanyahu med Hitler:

– Erdogan er den siste til å lære det israelske forsvaret om moral

Netanyahu svarte med å vise til at Erdogan er ansvarlig for et pågående folkemord på kurderne, og at Tyrkia er det landet i verden med flest fengslede journalister. Erdogan er derfor den siste til å lære det israelske forsvaret om moral, understreket han.