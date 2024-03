Norge IDAG

RESSURS: Ingunn Kolltveit bruker erfaringer med rusproblematikk fra eget liv til å hjelpe andre. Foto: MabelAmber (Pixabay) og Ingvill Mydland. Collage Norge IDAG.

Ingunn hadde tidligere en dragning til rus:

– Jeg ser den åndelige dimensjonen bak folks problemer

Tidligere tilbad hun djevelen, men etter å ha blitt plaget med et mørke over livet og problemer med sengevæting, ba hun til Gud om hjelp. Resultatet var at hun ble momentant helbredet og satt fri.