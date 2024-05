Norge IDAG

Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, på Leangkollen sikkerhetskonferanse i Universitetets aula 5. februar 2024. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

En lettelse:

Intellektuell fornuft finnes fremdeles

Det var virkelig en lettelse å lese at Janne Haaland Matlary tar bladet fra munnen når det gjelder Norges forhold til Israel. Hun sier det alle vet, at anerkjennelse er den normale prosedyre og belønning etter at en fredsavtale er inngått. Og hun kaller norsk anerkjennelse av Palestina for «utenrikspolitisk selvskading».