Norge IDAG

NY Times:

Iran vil lage atombombe om Fordow eller Khamenei angripes

– Iran har ikke tatt den politiske beslutningen om å bygge en atombombe, men vil sannsynligvis gjøre det dersom USA angriper anrikningsanlegget Fordow eller eliminerer landets øverste leder ayatollah Ali Khamenei, rapporterte The New York Times torsdag. Det hvite hus sier Iran kan besitte atomvåpen i løpet av to uker.