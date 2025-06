– Khamenei erklærer åpent at han vil at Israel ødelegges. Han gir personlig ordre om å angripe sykehus. Han anser ødeleggelse av staten Israel som et mål, sa Israels forsvarsminister Israel Katz torsdag til journalister.

– En slik mann kan ikke lenger tillates å eksistere, la han til. Foto: Bebeto Matthews / AP / NTB