Norge IDAG

MØTE: Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov avbildet sammen med Hamas-leder Ismail Haniyeh som viser fram et bilde av Klippemoskeen (Innfelt). Torkel Brekke holdt foredrag under MIFF Forum Stavanger om antisemittismen på venstresiden. Foto: Trine O. Hansen

Fullt hus på MIFF-konferanse i Stavanger:

Islamismen og kommunismen hånd i hånd

– Antisemittismen fra venstresiden må tas på alvor

Professor ved OsloMet, Torkel Brekke, advarte mot islamismens og kommunismens tette bånd opp gjennom historien. I sitt foresdrag på MIFF sitt møte i Stavanger, viste han hvordan russisk antisemittisk propaganda har preget FN-systemet, også Norge, under og etter den kalde krigen. Han sa at Russland gikk til krig mot Israel via arabiske proxyer fra 1967-1973. – Gjentar historien seg i dag? Dette er det viktig å følge med på, sa Brekke.