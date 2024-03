Norge IDAG

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan (foran t.v.) er kalt hjem til Israel. Bildet er fra et møte i FNs sikkerhetsråd 20. februar. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

Israel beskylder FN for å holde tett om Hamas-overgrep

Israel beskylder FN for ikke å ville snakke om en rapport som tar for seg seksuell vold utført av Hamas under angrepet på Israel i oktober i fjor.