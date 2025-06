Norge IDAG

Isfahan har også tidligere blitt angrepet av Israel. Her et satellittbilde som viser anlegget etter et israelsk angrep 14. juni. Foto: Maxar Technologies / AP / NTB

Israel har angrepet iransk atomanlegg på nytt

Israel har angrepet det iranske atomanlegget Isfahan for andre gang siden krigen startet. To sentrifugeanlegg for anriking av uran skal være truffet.