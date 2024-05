Norge IDAG

Israels finansminister Bezalel Smotrich. Foto: NTB/AP/Maya Alleruzzo

Bezalel Smotrich:

– Israel må gi Hezbollah et ultimatum: Trekke seg tilbake eller møte Israelsk invasjon

Finansminister i Israel, Bezalel Smotrich klandrer tidligere politikere i Israel for en feilslått politikk som ledet til at landet trakk seg ut av Gaza i 2005 og fra buffersonen i Libanon i år 2000. Dette er bakgrunnen for tragedien den 7. oktober 2023, sier politikeren til i24 News den 19. mai.