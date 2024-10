Norge IDAG

Folk langs veien mot Jerusalem måtte søke tilflukt da rakettalarmen gikk tirsdag kveld. Foto: NTB / AP / Ohad Zwigenberg

Israel sier rakettangrepet fra Iran er over

Rakettangrepet fra Iran er over for nå, opplyser det israelske forsvaret og sier at folk kan komme ut fra bomberom og andre steder de har søkt tilflukt.