Ifølge president Donald Trump er det Hamas som holder tilbake en ny våpenhvile. Her avbildet sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus under et besøk 6. april i år. Foto: Avi Ohayon/GPO/TPS-IL

Trump:

Israel støtter våpenhvileavtale – USA venter på svar fra Hamas

USAs president Donald Trump kunngjorde tirsdag at Israel har gått med på hovedpunktene i en 60 dagers våpenhvile med Hamas på Gazastripen, og kalte det et vindu for å «arbeide med alle parter for å få slutt på krigen». Kunngjøringen kom etter en dag med møter i Det hvite hus mellom Trumps utsending Steve Witkoff og Israels strategiminister Ron Dermer.