HOTELL: Novotel Porte de Versailles i Paris. Foto: www.all.accor.com

Israelsk familie ble kastet ut av Paris-hotell

Den franske avisen Le Parisien melder at et par som kom med sin tre år gamle datter til et hotell i Paris' 15. arrondissement, møtte en resepsjonist som nektet å bekrefte reservasjonen deres på grunn av at de hadde israelsk pass, og kastet dem ut på gaten.