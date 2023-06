Norge IDAG

Tidligere statsminister og leder for opposisjonen i Israel, Yair Lapid, vitnet mandag i rettssaken mot Benjamin Netanyahu. Foto: Elad Zagman/TPS

Israelsk opposisjonsleder vitnet i rettssak mot Netanyahu

Mandag vitnet opposisjonsleder og tidligere statsiminster Yair Lapid i korrupsjonsrettssaken mot statsminister Benjamin Netanyahu. Lapid var i Jerusalem tingrett for å vitne i «sak 1000», en av tre saker anlagt mot Netanyahu. Statsministeren er siktet for bedrageri og tillitsbrudd, men insisterer på at han er uskyldig.