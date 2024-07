Norge IDAG

Jan Helge Andersen ble tirsdag funnet skyldig å ha drept også Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia for 24 år siden. Foto: Ane Hem

Jan Helge Andersen dømt for Baneheia-drapet – retten utelukker Viggo Kristiansen fra åstedet

Retten ser bort fra forklaringen til Jan Helge Andersen (43) og slår fast at det var han alene som voldtok og drepte de to jentene i Baneheia for 24 år siden.