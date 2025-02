«Mariam» fra Egypt:

EGYPT: – Jeg har sett Guds kjærlighet i praksis gjennom de kristnes kjærlighet, omsorg og nærvær. Og jeg tror at Gud er min himmelske Far, at Han aldri vil svikte meg, sier firebarnsmoren, Mariam, til Carol i Åpne Dører. NB: Navn og foto er endret av sikkerhetsgrunner. Foto: Istock