VAR KIRKEFREMMED: Merete Lassen ble kalt av Gud med en hørbar stemme. Foto: Ingvill Mydland

Merete Lassen var involvert i New Age og engleverdenen:

– Jeg merket det skjedde noe, da vi påkalte Jesus

Merete Lassen var en New-Ager med gryende interesse for navnet Jesus. Så begynte hun å høre Gud kalle på henne, og en dag så kom hun over en kristen TV-kanal, der de reklamerte for Alfakurs.