Norge IDAG

13 år gamle Yair Whiteson kom over et sjeldent funn da han var ute og gikk på tur. Foto: Israel Antiquities Authority

Unikt funn:

– Jeg trodde det var en rusten bolt

En 13 år gammel gutt snublet nylig over noe han trodde var en rusten bolt da han var ute og gikk tur på Karmel-fjellet sammen med sin far. Det skulle vise seg at det var noe langt mer verdifullt han hadde bokstavelig talt snublet over.