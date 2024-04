Norge IDAG

Et ektepar er dømt til fengsel etter å ha utført forbønn og demonutdrivelse for en kvinne. – Jesus sier: «Forkynn evangeliet, helbred syke og driv ut onde ånder.» Tillates ikke dette, oppheves religionsfriheten. Kristen-Norge må støtte ekteparet i bønn, oppfordrer Finn Jarle Sæle. Foto: Pixabay, lechenie-narkomanii/Norge IDAG

Finn Jarle Sæle:

Jesus befaler å drive ut onde ånder – skal det gi fengsel i Norge?

Et kristent omsorgsektepar, med de beste skussmål, les på idag.no, har overraskende blitt dømt til syv måneders fengsel. Anklagen var blant annet at de skal ha bedt for kvinne attakkert av ubestemmelig lidelse, som helsevesenet til da ikke hadde kunne hjelpe henne med. De bad og om at det Jesus kaller onde ånder, skulle forlate henne. Så langt vi forstår av avisreferatene.