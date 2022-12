Norge IDAG

Levi Jensen var på Voss før jul og delte ut Det nye testamentet til 200 skoleelever. Foto: Levi Jensen

Jesus-jubel på Voss

200 elever fikk bibel

Levi Jensen var før jul invitert til Voss av elever, som maste om besøk. Det hastet, sa de. Og Levi organiserte et møte i store frikvarter utenfor den videregående skolen, og et møte da klokka ringte ut for skoledagens slutt, utenfor ungdomsskolen.