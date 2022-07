Norge IDAG

Dan Odfjell på Karmøy sammen med redaktøren for Spikers Corner. Foto: Anita Apelthun Sæle

Hva har en pensjonert skipsreder og en pasjonert nettredaktør felles?

Jo, de elsker begge den frie debatt, som ikke må hindres

Vi besøkte redaktøren bak Spikers Corner på Karmøy i huset der han både bor og legger ut alt stoff, parat til debatt til alle døgnets tider. Vi hadde med oss en av Spikerens mest ivrige debattanter, Dan Odfjell, pensjonert skipsreder i verdensklasse, pensjonert birøkter, og en av de mest patriotiske samfunnsdebattanter i landet. Odfjell stod bak den alltid like aktuelle boka «Makt, Myter og Media – og bare elsker nettstedet «Spikers Corner». Etter at han sa han ville pensjonere seg som samfunnsdebattant, øket han i stedet til å legge ut to saker der i uken.