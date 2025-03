Norge IDAG

On Elpeleg kommenterer politiets trusselvurdering. Foto: Privat

Uenig i trusselvurdering:

– Jøder i Norge er mer utsatt enn muslimer

Ifølge politiets trusselvurdering for 2025, er det muslimer som er mest utsatt for trusler i Norge. – Hvis det som står i rapporten stemmer, hvorfor må jøder ha politibeskyttelse ved hvert arrangement? spør den jødiske innbygger On Elpeleg, som leder Facebook-gruppe mot antisemittisme.