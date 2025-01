Norge IDAG

Bill Ackman er administrerende direktør og grunnlegger av Pershing Square Capital. Foto: NTB/AP/Richard Drew

Antisemittisme:

Jødisk-amerikansk milliardær trekker selskaper ut fra Amsterdam

Bill Ackman kunngjør at han flytter sin forretningsdrift til London, på grunn av at han i Amsterdam opplever at man ikke klarer å «beskytte sine turister og minoritetsbefolkninger.»