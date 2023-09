Norge IDAG

Kjedemakta må stoppes – ellers stopper Norge

Hvis ikke politikerne makter å splitte kjedemakta, er det bare bøndene og forbrukerne som kan knekke den – om folket fortsatt skal få sikker mat fra norsk jord. Det skal det en kraftig opplysnings- kampanje til for å makte. Det må fortelles i klare tall hvordan kjedemakta har skodd seg på bøndenes bekostning – slik at både bonde-standen og matproduksjonen er for sterkt nedadgående.