Det lykkelige og takknemlige ekteparet Inger Kristne og Magnus Holm-Berg fikk erfare Jesus sin helbredende kraft som snudde livet deres opp ned. Foto: Privat

Vitnesbyrd:

Kom til tro på Jesus etter at sønnen ble helbredet fra autisme

Ekteparet Inger Kristine og Magnus kom til tro på Jesus etter at sønnen deres på 2 år ble mirakuløst helbredet fra autisme. De skjønte da at det måtte finnes en Gud som var god og hadde omsorg for de. Dette ble vendepunktet for ekteparet som nå er kristne og aktivt engasjert i menighetsarbeid.