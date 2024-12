Norge IDAG

Koranens gud er ikke Bibelens Gud

Allahs hage – motsetningen til Edens hage – er ikke på jorden, men i lufthimmelen. (Sure 2, 17 og 20). Allah er ikke til stede der. Han beskrives med 99 forskjellige navn/attributter, hvorpå tre av dem er: omsorgsfull, nådig og kjærlig, men han gir eller viser ikke dette til mennesket, for han sosialiserer seg ikke med dem. Allah kan ikke spise (Sure 6, 102), mens Bibelens Gud spiste med Abraham.