FRISKOLER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ber regjeringen sikre at friskolene får hjelp med strømregningen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

KrF krever strømstøtte for friskolene

De høye stømprisene forsterker de økonomiske utfordringene for landets friskoler, som fra før av er rammet av støttekutt. Nå ber KrF regjeringen legge bort ideologisk motstand mot friskolesektoren, og sørge for at skolene får hjelp til å overleve.