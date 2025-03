Norge IDAG

Store skattefradrag kan gjøre at folk vil få flere barn, mener KrF-leder Dag Inge Ulstein. Foto: Terje Pedersen / NTB

KrF lokker med store skattefradrag for at du skal få flere barn

Kristelig Folkeparti vil bruke store skattefradrag for å få nordmenn til å få flere barn. Partileder Dag Inge Ulstein foreslår et skattefradrag på inntil 200.000 kroner for trebarnsforeldre.