Norge IDAG

Debattinnlegg

BØNNELISTA: (f.v.) Jo Hedberg 1. kandidat i Tunsberg, Filip Hovland 1. kandidat i Hamar og Sigurd Grindheim 1. kandidat i Bjørgvin. Foto: Oslokirken/privat/Norge IDAG

Uttalelse fra Bønnelista:

Kristendom, islam og koranbrenning

Både kristne og muslimer hevder at de tror på Jesus, men det er ikke den samme Jesus de bekjenner. For muslimer er Jesus bare en profet på linje med mange andre. For kristne er han Guds enbårne Sønn.