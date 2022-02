Norge IDAG

Debattinnlegg

Kristendommen på tiltalebenken?

I Finland 24. januar begynte rettssaken mot Päivi Räsänen, parlamentsmedlem i Kristdemokraterna og tidligere innenriksminister. Räsänen er tiltalt for «hets mot en folkegruppe», som her vil si såkalt hatefulle ytringer rettet mot homofile. Tiltalen gjelder tre forhold: Räsänen har betegnet homoseksualitet som «psykososial utviklingsforstyrrelse» i en kristen pamflett fra 2004 om kristendommens syn på ekteskap og seksualitet, og som «genetisk degenerasjon» i et radiointervju, samt en Twitter-melding om den finske statskirkens støtte til Helsinki Pride som Räsänen knytter til «skam og synd». Biskopen som publiserte hennes pamflett, er også tiltalt i denne forbindelse.