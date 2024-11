Norge IDAG

Nordisk bønnefrokost i Estlands parlament:

– Kristi brev former kultur, samfunn og tanker

Rundt hundre toppolitikere og kristenledere var samlet i Tallinn, Estlands hovedstad forrige helg, for å løfte opp de nordisk-baltiske nasjonene, be for hverandre og ha åndelig og sosialt felleskap.