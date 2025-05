Norge IDAG

Målrettet kamp: – Vi må forstå hvem fienden er, så vi ikke kommer i fare for å gjøre fiende av – nettopp dem vi er kalt å forkynne til. De vi skal være lys og salt for. De som vi skal elske, poengterte Solveig Apelthun (innfelt) i sitt innlegg på mini-symposiet under Norge IDAGs generalforsamling i Forum. Foto: IAM

«Kristi legeme må våkne, om vi skal vinne sivilisasjonskampen»

«Har dere noen gang kokt vann, og stått og stirret ned i kasserollen og fulgte med på utviklingen som skjer? Da vet dere det øyeblikket – når vannet begynner å bevege seg, det bruser såvidt, og den første lille dampen viser seg – hvor man vet at det er like før at dette stille vannet plutselig vokser og endrer seg til å bli en farlig kraft av boblene kaos. Og om man da ikke skrur ned temperaturen, eller tar kasserollen til side, så vil det koke over. Det er slik jeg føler situasjonen i verden akkurat nå.»