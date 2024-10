Norge IDAG

Kina samarbeider med Nord-Korea om forfølgelse av kristne, kommer det fram i en ny høring. Foto: iStock

Forfølgelse:

Kristne lider når Kina og Nord-Korea samarbeider

Kina har utsatt hundrevis av nordkoreanere for grusomheter siden i fjor ved å tvangsreturere dem til et land hvor myndighetene anser religion, spesielt kristendommen, som den største trusselen mot landets makt, sa eksperter under en nylig amerikansk høring.