ICEJ-president Jürgen Bühler. Foto: ICEJ

Kritiske døgn i Midtøsten

Vi gjengir her et bønnebegjær fra presidenten i Internasjonal Christian Embassy Jerusalem. Anliggende er at Amerikas president, Donald Trump, er i Saudi Arabia og vil etter alt å dømme få århundrenes «deal» på bordet av fire arabiske nasjoners ledere.