Kristen Waggoner, president for Alliance Defending Freedom, mener kvinner fortjener å konkurrere mot andre kvinner, ikke menn. Foto: Alliance Defending Freedom

USA:

– Kvinner og jenter fortjener å konkurrere på like vilkår

USAs høyesterett har gått med på å behandle anker i to saker anført av menn som identifiserer seg som kvinner og vil delta i kvinneidrett. – Kvinner og jenter fortjener å konkurrere på like vilkår, sier Kristen Waggoner, president for Alliance Defending Freedom.