Norge IDAG

INTERNASJONAL: Direktør Cornelis Kant reiser mye i sin tjeneste, her er fra en tur til Amerika. Foto: Privat.

Generalen for Europas største Israelsorganisasjon:

Ledende støttespiller for Israel i førti land

Cornelis Kant heter han, og er leder av Europas største Israelsorganisasjon: «Christians for Israel». De har et blad som kommer ut på blankt skinnende papir, i et opplag på over 60.000 hollandsk, og engelsk – og delvis andre språk, worldwide. Sist uke fikk vi et intervju med Israels-lederen som nå er i ferd med å gå over til nye oppgaver internasjonalt når han snart blir pensjonist.