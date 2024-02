Norge IDAG

Gordon Tobiassen (til venstre) og Leif S. Jakobsen. Foto: Daniel Haddal/Ordet og Israel/Collage Norge IDAG

Leif Jacobsen og Gordon Tobiassen advarer mot ubibelsk endetidssyn

De to Bibellærerne advarer mot at «preterismen» får innpass i frikirkelige kretser - en lære som hevder at Gud har forkastet Israel og at Jesus allerede er kommet tilbake.