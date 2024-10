Norge IDAG

Libanons statsminister Najib Mikati jobber for en våpenhvile mellom Hizbollah og israelske styrker. Han mener kun staten bør bære våpen. Foto: Alain Jocard / AP / NTB

Libanons statsminister med stikk til Hizbollah

Kun staten bør bære våpen, sa Libanons statsminister torsdag under et besøk i Paris, der han presset for en våpenhvileavtale mellom Israel og Hizbollah.